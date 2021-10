VÍDEO: Neymar afirma que Copa do Qatar deve ser a última: 'Não sei se terei mais condições'

Uma das estrelas da Seleção Brasileira, Neymar concedeu entrevista ao portal 'DAZN' e falou que não deve disputar mais Copas do Mundo após a edição do Qatar, em 2022, por não saber se terá 'condições de aguentar o futebol'. O jogador do PSG, que até lá terá 30 anos de idade, falou que o aspecto mental passa por essa afirmação.

- Acho que é minha última Copa do Mundo (2022). Eu encaro como a minha última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol. Então vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com meu país. Para realizar o meu sonho desde pequeno e espero poder conseguir – disse Neymar.

Neymar estreou na Seleção em 2010, após a Copa do Mundo da África do Sul, quando jogava no Santos. O atacante já completou 114 partidas com a Amarelinha, jogou as Copas de 2014 e 2018, e se tornou o segundo maior goleador usando a verde e amarelo, só atrás de Pelé.

O camisa 10, que ficou fora da conquista da Copa América de 2019 por causa de uma lesão, ganhou a Copa das Confederações de 2013, pela equipe profissional.

Pelas divisões de base, ele foi campeão Sul-Americano em 2011 e campeão olímpico em 2016, sendo inscrito como um dos atletas acima dos 23 anos.