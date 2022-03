Neymar diz que está '100% pronto' para a partida Real Madrid x PSG

Neymar Jr. disse que está "100% pronto" para a partida Real Madrid x Paris Saint-Germain, que acontecerá às 17h de amanhã (09/03), pelas oitavas de final da Champions League. O pronunciamento ocorreu durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (8).

O jogador também afirmou que tem boas memórias do Estádio Santiago Bernabéu. "Tenho boas recordações de jogar aqui. Gols, assistências, partidas belíssimas. É um estádio com uma história incrível. Amanhã será mais um dia especial. Estou 100% para ajudar o meu time", afirmou o jogador.

Durante a partida de ida, realizada no dia 15 de fevereiro e que terminou com vitória para o PSG por 1 a 0, Neymar ficou no banco de reservas, devido a uma lesão da qual ainda se recuperava. Agora, o jogador buscará protagonizar a partida de volta.

Porém, Neymar salientou que o PSG não pode tomar a vitória como certa. "É uma partida que nunca terá favoritos. Temos uma vantagem, mas não podemos colocá-la em nossa cabeça ou nosso jogo. Temos que fazer mais e melhor", disse.

O ex-santista também lamentou a ausência do brasileiro Casemiro, que está suspenso, no Real Madrid. "Casimiro é o melhor meia na sua posição. Real Madrid sentirá sua falta, mas para nós será igual. Teremos que jogar e ganhar a partida da mesma forma", comentou.

Por ter vencido a partida de ida por 1 a 0, o time de Neymar poderá avançar às quartas de final da Champions League mesmo se empatar ou for derrotado com um gol de diferença. Caso o PSG perca por 1 a 0, a partida será prorrogada.