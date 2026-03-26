Turquia x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas eliminatórias da Copa Turquia e Romênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.03.26 13h00 Em sua última partida, a Romênia goleou San Marino por 7 a 1 (X/ @oefb1904) Turquia x Romênia disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Tupraş, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Turquia x Romênia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, a Romênia ficou em 3° lugar no Grupo H e acumulou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. Já a Turquia foi vice-líder do Grupo E e somou um total de 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. Turquia x Romênia: prováveis escalações Turquia: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek; Orkun Kokcu, Arda Guler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella. Romênia: Stefan Tarnovanu; Andrei Ratiu, Andrei Burca, Radu Dragusin e Nicusor Bancu; Razvan Marin, Adrian Sut, Nicolae Stanciu; Dennis Man, Daniel Birligea e Valentin Mihaila. Técnico: Mircea Lucescu. FICHA TÉCNICA Turquia x Romênia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Tupraş, em Istambul, Turquia Data/Horário: 26 de março de 2026, 14h