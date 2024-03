Tuna e São Francisco se reencontram no Souza para definir vaga na semifinal do Parazão

Depois de uma partida intensa no último sábado, Tuna Luso e São Francisco voltam a se enfrentar pelas quartas de final do Parazão. Desta vez, o tira-teima será na casa da Águia Guerreira, que terá o mando da partida de volta, precisando reverter a derrota por 1 a 0. Neste domingo (17), os dois times entram em campo a partir das 10h, no estádio do Souza. Quem levar a melhor passa à semi e encara o vencedor de Remo e Santa Rosa.

Na partida anterior, realizada na Curuzu, o time santareno surpreendeu a arrumação tática de Júlio César Nunes e saiu de campo com a vantagem significativa de 1 a 0. A vitória foi definida com um golaço do zagueiro Bruno Costa, no melhor estilo voleio. Sob as instruções de Samuel Cândido, a equipe jogou um futebol reto, enxuto e objetivo, suficiente para definir a partida em um único lance, se valendo também da valorosa defesa, a segunda menos vazada da competição, com seis gols.

Para este duelo, Samuel conta com o elenco completo, após os retornos do volante Camilo, dos zagueiros Eric e Bruno Costa e do meia André Rosa. Assim, é possível que o treinador refaça a formação do jogo de ida para tentar novamente abafar a saída de jogo adversária, conforme frisa o comandante. "Estudamos muito o nosso adversário. Agora, nosso nível de concentração precisa ser maior. Será uma decisão e precisamos entrar focados para a disputa".

Do outro lado, o comandante do barco tunante espera apagar a impressão deixada no primeiro embate, quando sentiu, pela primeira vez na temporada, o amargor da derrota, depois de oito jogos de regularidade. O revés inesperado deixou a Tuna em estado de alerta. Para avançar, o time precisa de dois gols de vantagem ou levar pelo placar mínimo para decidir nas penalidades, depois de cumprir a segunda melhor campanha da primeira fase.