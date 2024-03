Com direito a golaço, São Francisco surpreende e vence a Tuna no Parazão

O São Francisco venceu a Tuna Luso neste sábado (9), no estádio da Curuzu, por 1 a 0. A partida válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Com isso, o Azulão do Norte deu um passo importante rumo à classificação para a semifinal do Parazão, já que vai para o segundo jogo com a vantagem de um gol.

A vitória do São Francisco foi definida com um golaço do zagueiro Bruno Costa. No segundo tempo, o jogador marcou após uma batida de falta no início da grande área. A bola veio cruzada, o jogador recebeu com um voleio e mandou para o fundo da rede.

VEJA MAIS

Durante a primeira fase, a Águia do Souza fez a segunda melhor campanha da competição e passou para as quartas de finais na segunda colocação da tabela, com quatro vitória e quatro empates. Assim, a Tuna era a favorita da disputa. Invicta no Campeonato Paraense, a expectativa era de que o time fosse superior ao São Francisco. Mas, os adversários surpreenderam e deram fim a invencibilidade da equipe de Belém.

Agora, em casa, o time terá que vencer por dois gols de diferença para avança para a semifinal. Caso a partida termine em 1 a 0 para a Tuna, a disputa vai para os pênaltis. Já o empate dar a classificação para o São Francisco.

A partida de volta entre Tuna Luso e São Francisco ocorre no próximo domingo (10), às 10h, no estádio do Souza em Belém.