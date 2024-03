Contra o Santa Rosa, Remo busca confirmar vaga na semifinal do Parazão 2024

O Campeonato Paraense está se encaminhando para a reta final, e o Clube do Remo está prestes a alcançar a primeira vaga na semifinal da competição. Pelo menos é o que o time espera conquistar na decisão das quartas de final contra o Santa Rosa, neste sábado (16), a partir das 17h, no Estádio do Baenão.

A partida já começa com vantagem para o Leão no placar agregado, após os azulinos vencerem o Santinha por 3 a 0 no jogo de ida. A expectativa da equipe, comandada pelo técnico Gustavo Morínigo, é manter o saldo positivo, garantindo assim não só a classificação para a semifinal, mas também selando de vez as pazes com a torcida e a recuperação na temporada.

Cautela

Mesmo com a vantagem, os jogadores do Remo preferem não “cantar vitória” antes da hora. Em entrevistas durante a semana, o zagueiro Ligger e o atacante Echaporã, destaques do time na partida de ida, reafirmaram a cautela do Leão na decisão.

“A sensação é de dúvida. A gente sabe que jogos decisivos são decididos em detalhes, não tem nada resolvido. Creio que é uma grande vantagem, mas que a gente tem que voltar com a atenção redobrada para não sermos surpreendidos nesse jogo, e poder buscar nossa classificação”, disse Ligger.

“Entraremos como se tivesse zero a zero, dando nosso melhor, em busca da vitória. Até porque não podemos perder mais, são mata-matas, temos que vencer sempre”, declarou Echaporã.

Desfalques

Algumas dificuldades ainda podem atravessar o caminho do Leão, uma delas é na escalação. Isso porque seis jogadores do Remo estão lesionados, sendo eles: Pavani, Ícaro, Marco Antônio, Vidal e Felipinho, que permanecem no departamento médico. Nathan, que estava com uma lesão na coxa esquerda, foi o único que voltou aos treinos, mas ainda é dúvida para a partida.

Os titulares Ícaro e Marco Antônio, principal destaque do time na temporada, são as principais perdas da equipe. Eles já não disputaram a partida de ida contra o Santinha e devem continuar fora de campo na decisão.

Santa Rosa

Com o retorno para a elite do futebol paraense após 13 anos, o Santa Rosa espera reparar os erros da primeira partida e tentar igualar o placar agregado, para assim tentar conquistar o que seria uma histórica classificação para a semifinal do Parazão. O Santinha deve tentar encontrar nos desfalques do Remo uma vantagem, já que chega para o jogo com todo o elenco à disposição do técnico Netão.

Ficha técnica

Campeonato Paraense 2024 - Quartas de final

Clube do Remo x Santa Rosa

Data: sábado (16)

Hora: 17h

Local: Estádio do Baenão, em Belém

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Ligger, Reniê, Raimar, Henrique, Renato Alves, Jaderson, Paulinho Curuá, Echaporã, Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

Santa Rosa: Claudio Vitor, David, Diego Macedo, D. Fracaroll, Yure, Davi, V. Santana, C. Moura, Flávio, Pedro Sena, Felipe Vigia. Técnico: Netão.