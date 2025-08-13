Tucumán x Newells Old Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Copa Argentina

Tucumán x Newell's Old Boys disputam hoje, quarta-feira (13/08), as oitavas de final da Copa Argentina 2025. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tucumán x Newell's Old Boys ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TyC Sports, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Argentino, Tucumán ficou em 10° lugar do Grupo B com 5 vitórias, 1 empate e 10 derrotas; enquanto Newell's Old Boys foi o 9° colocado do Grupo A e somou 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

Já na segunda fase, ambas as equipes somam 1 vitória, 2 empates e 1 derrota em seus respectivos grupos.

Tucumán x Newell's Old Boys: prováveis escalações

Tucumán: Mansilla; Villa, Ferreira, Ortiz, Brizuela, Galván; Sánchez, Ortiz, Godoy; Díaz, Bajamich. Técnico: Lucas Pusineri.

Newell's Old Boys: Espínola; Montero, Lolo, Cuesta, Martino; Banega, Mosquera; Regiardo, Maroni, González; Herrera. Técnico: Cristian Fabbiani.

FICHA TÉCNICA

Atlético Tucumán x Newell's Old Boys

Copa da Argentina 2025

Local: Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, Argentina

Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 19h30