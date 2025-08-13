Bolívar x Cienciano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) pela Copa Sudamericana Bolívar e Cienciano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 13.08.25 18h00 Enquanto Cienciano liderou o Grupo H da Copa Sulamericana, o Bolívar ficou em 3° lugar no Grupo G da Libertadores (X/ @Libertadores) Bolívar x Cienciano disputam hoje, quarta-feira (13/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bolívar x Cienciano ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Cienciano liderou invicto o Grupo H e somou nesse um total de 2 vitórias e 4 empates. Já o Bolívar vem do 3° lugar no Grupo G da Copa Libertadores, no qual acumulou apenas 2 vitórias e 4 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira Cerro Porteño x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) da Libertadores Cerro Porteño e Estudiantes jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Bolívar x Cienciano: prováveis escalações Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Echeverria, Gariglio e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Cataño; Velásquez, Rodríguez e Cauteruccio. Técnico: Flavio Robatto. Cienciano: Bolado; Valoyes, Galeano e Danilo Ortiz; Neira, Torrejón, Gamero e Beto da Silva; Hohberg, Souza e Garcés (Noronha). Técnico: Carlos Desio. FICHA TÉCNICA Bolívar x Cienciano Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bolívar Cienciano jogos de hoje Copa Sudamericana 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGO AMISTOSO Napoli x Olympiacos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (14/08) Napoli e Olympiacos jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Copa Sul-Americana Alianza Lima x Universidad de Quito: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Sudamericana Alianza Lima e Universidad Católica (EQU) jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Independiente: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/8) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Independiente jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56