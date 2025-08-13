Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h, PSG e Tottenham jogarão pela Supercopa da UEFA (L. Valroff/ PSG)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (13/08), incluem partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da europa.

Às 16h, o PSG jogará contra o Tottenham pela Supercopa da UEFA. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Internacional pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores da América

  1. Cerro Porteño x Estudiantes - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Flamengo x Internacional - 21h30 - TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Bolívar x Cienciano - 19h - Paramount+
  2. Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) - 21h30 - Paramount+
  3. Universidad de Chile x Independiente - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Supercopa da Europa

  1. Paris Saint-Germain x Tottenham - 16h - Max

Onde assistir ao jogo de PSG e Tottenham; veja o horário

O jogo entre Paris Saint-Germain x Tottenham terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Internacional; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Internacional terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Cerro Porteño e Estudiantes; veja o horário

O jogo entre Cerro Porteño x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Universidad e Independiente; veja o horário

O jogo entre Univ de Chile x Independiente terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Flamengo x Internacional - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - Libertadores
  2. 21h30 - Flamengo x Internacional - Libertadores
  3. 21h30 - Univ de Chile x Independiente - Copa Sudmericana

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 16h - Paris Saint-Germain x Tottenham - Supercopa da Europa

Disney+

  1. 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - Libertadores
  2. 21h30 - Flamengo x Internacional - Libertadores
  3. 21h30 - Univ de Chile x Independiente - Copa Sudmericana

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Bolívar x Cienciano - Copa Sulamericana
  2. 21h30 - Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) - Copa Sudamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quarta-feira.

.
