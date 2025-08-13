Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da UEFA movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 13.08.25 7h00 Às 16h, PSG e Tottenham jogarão pela Supercopa da UEFA (L. Valroff/ PSG) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (13/08), incluem partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da europa. Às 16h, o PSG jogará contra o Tottenham pela Supercopa da UEFA. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Internacional pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Copa Libertadores da América Cerro Porteño x Estudiantes - 19h - ESPN 4 e Disney+ Flamengo x Internacional - 21h30 - TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+ Copa Sul-Americana Bolívar x Cienciano - 19h - Paramount+ Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) - 21h30 - Paramount+ Universidad de Chile x Independiente - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Supercopa da Europa Paris Saint-Germain x Tottenham - 16h - Max Onde assistir ao jogo de PSG e Tottenham; veja o horário O jogo entre Paris Saint-Germain x Tottenham terá transmissão ao vivo pela Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Internacional; veja o horário O jogo entre Flamengo x Internacional terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Cerro Porteño e Estudiantes; veja o horário O jogo entre Cerro Porteño x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Universidad e Independiente; veja o horário O jogo entre Univ de Chile x Independiente terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Flamengo x Internacional - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - Libertadores 21h30 - Flamengo x Internacional - Libertadores 21h30 - Univ de Chile x Independiente - Copa Sudmericana SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Max
16h - Paris Saint-Germain x Tottenham - Supercopa da Europa

Disney+
19h - Cerro Porteño x Estudiantes - Libertadores
21h30 - Flamengo x Internacional - Libertadores
21h30 - Univ de Chile x Independiente - Copa Sudmericana

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+
19h - Bolívar x Cienciano - Copa Sulamericana
21h30 - Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) - Copa Sudamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quarta-feira. 