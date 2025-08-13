Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (13/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (13/08), incluem partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Supercopa da europa.

Às 16h, o PSG jogará contra o Tottenham pela Supercopa da UEFA. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o Internacional pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa Libertadores da América

Cerro Porteño x Estudiantes - 19h - ESPN 4 e Disney+ Flamengo x Internacional - 21h30 - TV Globo, Globoplay, ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Bolívar x Cienciano - 19h - Paramount+ Alianza Lima x Universidad Católica (EQU) - 21h30 - Paramount+ Universidad de Chile x Independiente - 21h30 - ESPN 4 e Disney+

Supercopa da Europa

Paris Saint-Germain x Tottenham - 16h - Max

