Cerro Porteño x Estudiantes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/08) da Libertadores

Cerro Porteño x Estudiantes disputam hoje, quarta-feira (13/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cerro Porteño x Estudiantes ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Estudiantes terminou na liderança do Grupo A e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas.

Já o Cerro Porteño ficou em 2° lugar no Grupo G e somou nesse 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Cerro Porteño x Estudiantes: prováveis escalações

Cerro Porteño: Arias, Velázquez, Pérez, Riveros; Carrizo, Piris da Motta, Domínguez, Morel; Iturbe, Araújo, Amarilla. Técnico: Diego Martínez.

Estudiantes: Muslera, Gómez, Pirez, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Medina, Palacios, Cetre, Piovi; Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez.

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño x Estudiantes

Copa Libertadores da América

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai

Data/Horário: 13 de agosto de 2025, 19h