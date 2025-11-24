Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano

Torino x Como disputam hoje, segunda-feira (24/11), a 12° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Torino x Como ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo XSports, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Como é o 8° colocado do Campeonato Italiano e soma 4 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 6 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas, com 3 vitórias nesse período.

Já o Torino ocupa a 12° posição e acumula 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 16 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas da competição, com 2 vitórias.

VEJA MAIS

Torino x Como: prováveis escalações

Torino: Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams e Simeone. Técnico: Marco Baroni.

Como: Jean Butez; Mergim Vojvoda, Kempf, Jacobo Ramon, Álex Valle; Maximo Perrone, Lucas Da Cunha; Nicolas-Gerrit Kuehn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

FICHA TÉCNICA

Torino x Como

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Turim, na Itália

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 14h30