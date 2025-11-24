Internacional x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Brasilerão

Internacional x Santos disputam hoje, segunda-feira (24/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos é o 17° colocado do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 35 gols marcados e 49 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Internacional está em 15° lugar com 10 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, 39 gols marcados e 47 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Internacional x Santos: prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Santos

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 21h