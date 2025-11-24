Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Argentino Racing Club e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 24.11.25 18h15 Racing vem de uma vitória de 1 a 0 sobre Newell's Old Boys (X/ @LibertadoresBR) Racing Club x River Plate disputam hoje, segunda-feira (24/11), as oitavas de final do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Racing x River Plate ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Racing Club foi o 3° colocado do Grupo A na Apertura e acumulou nesse 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time também foi o 3° colocado do Grupo A da Clausura e somou nesse 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o River Plate ficou na vice-liderança do Grupo B da primeira fase com 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Em seguida, o time ficou em 6° lugar no grupo B da segunda fase com 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Racing x River Plate: prováveis escalações Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez e Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño (Juan Carlos Portillo), Enzo Pérez, Santiago Lencina (Giuliano Galoppo); Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Racing Club x River Plate Campeonato Argentino Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 19h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Club River Plate jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 26.11.25 7h00 ÁSIA Paraense é nomeado entre os melhores da temporada na Coreia do Sul Natural de Belo Monte, na região do Xingu, Willyan construiu toda sua carreira no futebol internacional 25.11.25 22h50 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Atlético MG e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Grêmio x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/11) pelo Brasilerão Grêmio e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.11.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18