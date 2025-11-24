Racing x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24) pelo Campeonato Argentino

Racing Club x River Plate disputam hoje, segunda-feira (24/11), as oitavas de final do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Racing Club foi o 3° colocado do Grupo A na Apertura e acumulou nesse 9 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time também foi o 3° colocado do Grupo A da Clausura e somou nesse 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.

Já o River Plate ficou na vice-liderança do Grupo B da primeira fase com 8 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Em seguida, o time ficou em 6° lugar no grupo B da segunda fase com 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

VEJA MAIS

Racing x River Plate: prováveis escalações

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez e Tomás Conechny. Técnico: Gustavo Costas.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño (Juan Carlos Portillo), Enzo Pérez, Santiago Lencina (Giuliano Galoppo); Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 19h15