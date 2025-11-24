Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 24.11.25 7h00 Às 19h, Mirassol e Ceará jogarão pelo Brasileirão (Pedro Zacchi/ Agência Mirassol) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (24/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Campeonato Argentino, La Liga, Premier League, Série A italiana e Liga Portugal. Às 19h, o Mirassol jogará contra o Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já às 21h, o Internacional enfrentará o Santos pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Deportivo Riestra x Barracas Central - 17h - AFA Play Racing x River Plate - 19h15 - ESPN 4 e Disney+ Unión de Santa Fe x Gimnasia - 22h - AFA Play Campeonato Brasileiro Mirassol x Ceará - 19h - Premiere Internacional x Santos - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Espanhol - La Liga Espanyol x Sevilla - 17h - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester United x Everton - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Torino x Como - 14h30 - XSports e Disney+ Sassuolo x Pisa - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Português Arouca x Braga - 17h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Mirassol e Ceará; veja o horário O jogo entre Mirassol x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Internacional e Santos; veja o horário O jogo entre Internacional x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Espanyol e Sevilla; veja o horário O jogo entre Espanyol x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de United e Everton; veja o horário O jogo entre Manchester United x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga 17h - Manchester United x Everton - Premier League 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino SporTV 21h - Internacional x Santos - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 14h30 - Torino x Como - Campeonato Italiano 16h45 - Sassuolo x Pisa - Campeonato Italiano 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga 17h - Manchester United x Everton - Premier League 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino Premiere 19h - Mirassol x Ceará - Brasileirão 21h - Internacional x Santos - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 