O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, Mirassol e Ceará jogarão pelo Brasileirão (Pedro Zacchi/ Agência Mirassol)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (24/11), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoCampeonato Argentino, La Liga, Premier League, Série A italiana e Liga Portugal.

Às 19h, o Mirassol jogará contra o Ceará pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já às 21h, o Internacional enfrentará o Santos pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Deportivo Riestra x Barracas Central - 17h - AFA Play
  2. Racing x River Plate - 19h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Unión de Santa Fe x Gimnasia - 22h - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Mirassol x Ceará - 19h - Premiere
  2. Internacional x Santos - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Espanyol x Sevilla - 17h - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester United x Everton - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Torino x Como - 14h30 - XSports e Disney+
  2. Sassuolo x Pisa - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Português

  1. Arouca x Braga - 17h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Ceará; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Internacional e Santos; veja o horário

O jogo entre Internacional x Santos terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Espanyol e Sevilla; veja o horário

O jogo entre Espanyol x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de United e Everton; veja o horário

O jogo entre Manchester United x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga
  2. 17h - Manchester United x Everton - Premier League
  3. 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 21h - Internacional x Santos - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Torino x Como - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Sassuolo x Pisa - Campeonato Italiano
  3. 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga
  4. 17h - Manchester United x Everton - Premier League
  5. 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 19h - Mirassol x Ceará - Brasileirão
  2. 21h - Internacional x Santos - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

.
