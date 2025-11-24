Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Brasilerão

Mirassol x Ceará disputam hoje, segunda-feira (24/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Mirassol está em 4° lugar no Brasileirão e acumula 16 vitórias, 12 empates, 6 derrotas, 55 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Ceará ocupa a 14° posição com 11 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 32 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

VEJA MAIS

Mirassol x Ceará: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Ceará

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 19h