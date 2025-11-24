United x Everton: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/11) pela Premier League

Manchester United x Everton disputam hoje, segunda-feira (24/11), pela 12° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Stretford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Everton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester United está em 10° lugar na Premier League e acumula 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 18 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já o Everton ocupa a 13° posição com 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Manchester United x Everton: prováveis escalações

United: Lammens; Yoro, de Light, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbuemo, Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorin.

Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Grealish, Barry. Técnico: David Moyes.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Everton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Old Trafford, em Stretford, Inglaterra

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 17h