Espanyol x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/11) por La Liga Espanyol e Sevilla jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 24.11.25 16h00 Espanyol soma só 2 pontos a mais que o Sevilla em La Liga (X/ @sevillafc) Espanyol x Sevilla disputam hoje, segunda-feira (24/11), a 13° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanyol x Sevilla ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Espanyol está em 6° lguar em La Liga e acumula 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Sevilla ocupa a 9° posição com 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Espanyol x Sevilla: prováveis escalações Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero, Exposito, Lozano, Dolan, Pickel, Milla, Fernandez. Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoume, Mendy, Sanchez, Sow, Vargas, Adams. FICHA TÉCNICA Espanyol x Sevilla Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 17h