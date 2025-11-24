Espanyol x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/11) por La Liga

Espanyol x Sevilla disputam hoje, segunda-feira (24/11), a 13° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanyol x Sevilla ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Espanyol está em 6° lguar em La Liga e acumula 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 15 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Sevilla ocupa a 9° posição com 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Espanyol x Sevilla: prováveis escalações

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero, Exposito, Lozano, Dolan, Pickel, Milla, Fernandez.

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoume, Mendy, Sanchez, Sow, Vargas, Adams.

FICHA TÉCNICA

Espanyol x Sevilla

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 17h