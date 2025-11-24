Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Duhail x Al Ittihad disputam hoje, segunda-feira (24/11), a 5° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Duhail x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad é o 6° colocado do Grupo B e acumula um total de 2 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Al Duhail ocupa a 7° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos.

Al Duhail x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Duhail: Burke; Sabaly, Castelletto, Aymen, Ahmed; Borigeaud, Verrati; Junior, Alberto, Boulbina; Piatek

Al Ittihad: Rajkovic; Doumbia, Simic, Al Shanqeeti, Mitaj; Kanté, Fabinho; Bergwijn, Aouar, Diaby; Benzema

FICHA TÉCNICA

Al Duhail x Al Ittihad

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Abdullah bin Khalifa, em Doha, Catar

Data/Horário: 24 de novembro de 2025, 13h