TJD recusa pedido e mantém paralisado julgamento que pode trazer Paragominas à elite do Parazão

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) indeferiu na segunda-feira (26) um pedido feito pelo Paragominas e manteve paralisado o julgamento do recurso que pode trazer o Jacaré à primeira divisão do Parazão. O clube do sudeste do estado está na Justiça tentando provar irregularidades na escalação de jogadores de Águia de Marabá e Bragantino, que teriam ocorrido no último campeonato.

No dia 18 de maio, o Paragominas protocolou na Justiça quatro processos contra os jogadores Hatos - do Bragantino - e Guga - do Águia de Marabá. No entanto, o TJD não reconheceu o direito do Jacaré de participar de dois dos quatro processos protocolados. Segundo a presidência do órgão, o clube do sudeste do Pará não apresentou o pedido dentro do tempo legal regimental.

No entanto, os outros dois processos que foram reconhecidos pela Justiça, dependem daqueles que foram indeferidos pelo TJD. Dessa forma, todo o julgamento do caso continua paralisado.

Entenda o caso

Após serem expulsos e punidos pelo TJD por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, Hatos e Guga jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas pelo TJD-PA. O Paragominas denunciou ambos os casos ao próprio Tribunal, que decidiu paralisar o Campeonato Paraense até apurar o ocorrido.

Porém, o TJD decidiu anular as acusações contra Hatos e Guga e retomou o campeonato. O Paragominas, por sua vez, tenta recorrer da sentença em primeira instância.