Hoje no Paysandu, Gabriel Davis relembra partidas pelo Manaus em Belém: 'parecia uma final'

O histórico de confrontos entre Paysandu e Manaus é pequeno. O primeiro duelo entre as equipes ocorreu em 2018 e, de lá pra cá, os clubes disputaram apenas oito jogos. Apesar do pequeno universo de partidas entre os dois, o Gavião do Norte já trata esse encontro como clássico.

Quem afirmou isso foi o meia Gabriel Davis, hoje no Paysandu, mas com história na equipe amazonense. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (25), o jogador projetou uma partida bem difícil contra o Manaus pela Série C e disse que espera um "clima de guerra" no gramado da Curuzu.

"Quando eu estava do outro lado, a gente jogava jogo contra o Paysandu como se fosse uma final. Eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Apesar de pouco tempo, criou-se uma rivalidade muito grande. Será um jogo muito difícil, mas acredito em mais uma boa atuação nossa", avaliou.

Questionado sobre as surpresas que a equipe amazonense pode oferecer em campo, Davis preferiu não se aprofundar no assunto. No entanto, o meia deixou claro que conhece bem os jogadores do Manaus e que conversa com o restante do elenco sobre como neutralizar as estratégias do adversário.

"Conheço bem a equipe do Manaus. É um time aguerrido, muito forte e que vem jogando junto há muito tempo. Então, vai ser um jogo complicado, porque vamos enfrentar um time muito bom. Apesar disso, temos jogadores bons, que têm definidos os jogos e estamos treinando muito bem para isso", disse.

Paysandu e Manaus se enfrentam neste domingo (29), no estádio da Curuzu, em Belém, pela 8ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.