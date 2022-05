Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Manaus-AM

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Manaus-AM, que ocorre na próxima segunda-feira(30), às 20h, na Curuzu. Os ingressos para as arquibancadas custam R$ 40 reais. No entanto, o clube anunciou que na quinta (26) e sexta-feira (27), as entradas estarão em promoção, no valor de R$ 30.

Já os ingressos para as cadeiras estão sendo vendidos por R$ 80. Além do desconto, o clube vai promover uma ação especial nas lojas oficiais do time. A partir das 17h30, o torcedor terá contato com um atleta do elenco bicolor, já cada estabelecimento receberá um jogador da equipe.

Veja quais jogadores participam da ação:

Vele lembrar que para entrar no estádio é preciso estar com o esquema de vacinação contra o covid-19 completo. Idosos acima de 60 anos terão acesso somente se tiverem tomado a dose de reforço do imunizante.

Os ingressos podem ser comprados por meio do site futebolcard.com ou nas lojas do clube. Quem tem direito a meia entrada, é necessário garantir o bilhete por meio do site do time. A abertura da reserva será na quinta-feira (26), às 18h. Já a retirada dos ingressos é na sexta-feira (27), das 13h às 17h, na sala de segurança da Curuzu, assim como as gratuidades.

PONTOS DE VENDA

Loja Lobo do Estádio Da Curuzu

Dias 26 e 27/05 – 9h às 18h

Dia 28/05 – 9h às 15h

Dias 29 e 30/05 – 9h às 13h

Shoppings Bosque Grão-Pará, Castanheira, Boulevard, Metrópole, Parque e Pátio Belém

Dias 26, 27 e 28/05 – 10h às 22h

Dia 29/05 – 14h às 22h

Loja Lobo Da Sede Social

Dias 26 e 27/05 – 9h às 19h

Dia 28/05 – 9h às 15h

Dia 29/05 – 9h às 13h

Dia 30/05 – 9h às 17h

Bilheterias das Travessas Chaco e Curuzu

Dia 30/05 – a partir das 13h

Sócio Fiel Bicolor

O sócio pode adquirir seu ingresso através do aplicativo do Sócio Fiel Bicolor. Baixe o app na App Store ou no Google play.

Para acessar o estádio, o Sócio Papão deverá utilizar sua carteirinha virtual. Segue abaixo o passo a passo de como fazer a troca de carteirinha na Secretaria Virtual através do aplicativo.

Plano Cadeira Bicolor

O sócio não precisará efetuar o check-in. Para acessar o estádio no dia da partida basta utilizar sua nova carteirinha. Caso não tenha sua carteirinha, o sócio do plano Cadeira Bicolor poderá retirá-la na Central de Atendimento do Sócio Fiel Bicolor (Av. Almirante Barroso) no dia da partida, até às 17h30.

Plano Bancada Fiel

O sócio não precisará efetuar o check-in. Para acessar o estádio no dia da partida basta utilizar sua nova carteirinha. Caso não tenha sua carteirinha, o sócio poderá optar por utilizar a carteirinha virtual ou uma antiga.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)