Série C: Arbitragem para jogo entre Paysandu e Manaus-AM é divulgada; veja curiosidade e polêmica

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o jogo entre Paysandu e Manaus-AM, que ocorre na próxima segunda-feira (30), às 20h, na Curuzu, pela Série C. A partida será apitada pelo alagoano Rafael Carlos Salgueiro Lima, de 39 anos. Os assistentes serão Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira. O quarto árbitro será o paraense Olivaldo José Alves Moraes.

Rafael Carlos Salgueiro Lima já apitou outro jogo do Paysandu. Curiosamente, a partida foi entre o Papão e o Manaus-AM, na Curuzu, válida pela Série C. O duelo foi vencido pelo Bicola por 2 a 0.

Já os assistentes têm algumas polêmicas no currículo. Na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, no jogo entre Flamengo e Chapecoense, os bandeirinhas Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, assim como o árbitro da partida Denis da Silva Ribeiro Serafim, foram duramente criticados pela atuação em campo.

No jogo, o time do Flamengo saiu de campo reclamando de pênalti não marcado e impedimento mal assinalado. Além disso, houve uma série de inconsistências na atuação do trio.

O Paysandu é o quinto colocado na classificação da Série C, com 12 pontos. Já o Manaus-AM ocupa o oitavo lugar, com a mesma pontuação do Papão.

A partida da próxima segunda-feira (30), terá a transmissão lance a lance em OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)