Paysandu é finalista de eleição da camisa mais bonita do Brasil; saiba como votar

O Paysandu é finalista da eleição da camisa mais bonita do Brasil, de acordo com as redes sociais do TNT Sports. O uniforme da temporada 2022 do Papão disputa a final com o Botafogo. O vencedor será escolhido por meio de votação popular.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O caminho do Paysandu até a finalíssima não foi nada fácil. Na primeira eliminatória, o clube venceu o Flamengo. Já na disputa seguinte, a camisa bicolor foi a favorita no duelo com o uniforme do Vasco.

VEJA MAIS:

O Remo, maior rival do Paysandu, também esteve na disputa do uniforme mais bonito do Brasil. O Leão até superou o Atlético-MG na primeira fase, mas foi derrotado pelo Corinthians na etapa seguinte.

A dupla Re-Pa já havia protagonizado uma vitória em outra eleição realizada nas redes sociais do TNT Sports. Em disputa realizada em maio do ano passado, Remo e Paysandu ganharam como o maior clássico do Brasil.

Como votar na camisa mais bonita do Brasil?

A disputa de camisa mais bonita do país já está aberta. Para votar, basta o internauta acessar a página do TNT Sports no Facebook e seguir as instruções da postagem.