Técnico da Esmac diz que encontro com o Paysandu é ‘precoce’ e faz críticas ao Parazão Feminino

A Esmac, atual campeã paraense, enfrenta nesta terça-feira (23) o Paysandu em um dos jogos mais esperados desta edição do Campeonato Paraense Feminino. A partida, que ocorre a partir das 9h30, no estádio da Curuzu, em Belém, marca o reencontro das duas últimas finalistas da competição. De acordo com o treinador da Esmac, Mercy Nunes, o duelo entre as equipes será realizado “cedo demais” e fez críticas à organização do campeonato.

“Esse encontro precoce foi consequência do comportamento de outras equipes na competição, que estão totalmente desestruturada. O Tiradentes, do nosso grupo, não retornou a campo para jogar o 2° tempo contra a Esmac, mostrando covardia e desrespeito ao futebol feminino. Já o Vênus, do grupo do Paysandu, levou dois W.O”, avaliou.

Apesar das críticas, Mercy quer focar na partida pelas quartas de final. A equipe terá um retorno importante no jogo de terça. A meia Lora Soure retorna à Esmac após a disputar a Libertadores da América feminino pelo Avaí/Kindermann. O treinador acredita na vitória neste primeiro jogo.

“Agora é acelerar algumas coisas que ainda não estávamos treinando e nos preparar da melhor forma para enfrentar a forte equipe do Paysandu, que é como sempre uns dos favoritos ao título. A Esmac, mesmo com sérios desfalques, vai em busca da classificação à semifinal”, finalizou.

Os ingressos para a partida entre Paysandu e Esmac estarão à venda nas bilheterias do estádio da Curuzu, a partir das 7h30, no valor de R$10.