Treinadora do Paysandu deseja levar equipe ao Campeonato Brasileiro

A equipe de futebol feminino do Paysandu enfrenta a Esmac nesta terça-feira (23), às 9h30, no estádio da Curuzu, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense feminino. De acordo com a treinadora do Papão, Aline Costa, o clube paraense deve ir com força máxima para o duelo decisivo.

“A nossa expectativa para esse confronto é a melhor possível. Sabemos que a Esmac vem de um Campeonato Brasileiro, com entrosamento, mas a nossa equipe se reforçou com algumas meninas e tem também as que se mantiveram, então a gente espera um grande jogo entre duas grandes equipes que podem representar bem o estado no Campeonato Brasileiro”, afirmou.

Apesar da confiança, o histórico de confrontos é favorável ao clube de Ananindeua. Desde 2016 as duas equipes já se enfrentaram 10 vezes, duas vitórias para o Paysandu, dois empates e seis vitórias para equipe da Esmac.

Os ingressos para a partida entre Paysandu e Esmac estará à venda nas bilheterias do estádio da Curuzu, a partir das 7h30, no valor de R$10.