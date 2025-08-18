Talleres x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Argentino Talleres e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 18.08.25 20h00 Na primeira fase, Talleres somou 4 pontos a mais que San Martín de San Juan (X/ @Libertadores) Talleres x San Martín de San Juan disputam hoje, segunda-feira (18/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Talleres x San Martín de San Juan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Talleres e San Juan somam 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas pela segunda fase do Campeonato Argentino. Na primeira fase, Talleres ficou na vice-lanterna do Grupo B com 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já San Martín de San Juan foi o lanterna do mesmo grupo e somou 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Talleres x San Martín de San Juan: prováveis escalações Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth e Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla e Matías Galarza; Rick, Rubén Botta e Luis Sequeira; Valentín Depietri. Técnico: Carlos Tevez. San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáceres, Luciano Recalde e Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Nicolás Watson, Tomás Fernández e Sebastián Jaurena; Ignacio Maestro Puch e Horacio Tijanovich. Técnico: Leandro Romagnoli. FICHA TÉCNICA Talleres x San Martín de San Juan Campeonato Argentino Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 21h Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 