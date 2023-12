Tabela detalhada do Parazão 2024 deve ser divulgada até o final da semana, afirma presidente

A Federação Paraense de Futebol (FPF) já determinou um prazo para divulgar a tabela detalhada das primeiras rodadas do Parazão de 2024. Segundo o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, as datas, horários e locais de cada jogo devem ser anunciados até o final desta semana. O fato, inclusive, tem sido tratado como prioridade dentro da FPF.

Por mais que a data oficial ainda não tenha sido divulgada, há uma previsão de início do torneio. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal há algumas semanas, Ricardo Gluck Paul disse que a competição tem grandes chances de iniciar no final de semana do dia 20 de janeiro. Uma semana antes, no dia 13, será disputada a Supercopa Grão-Pará, entre o campeão estadual, Águia de Marabá, e o campeão da Segundinha, Canaã.

No último sábado (2), a FPF definiu a composição dos grupos da primeira fase do Parazão 2024. Os 12 clubes classificados para a edição de número 116 do torneio, foram divididos em três grupos de quatro membros.

De acordo com o regulamento da competição, cada equipe enfrentará os clubes das outras chaves, totalizando oito rodadas. Os oito mais bem colocados na classificação geral avançam para as quartas de final, que será disputada em formato de ida e volta.

Grupo A: Águia de Marabá, Canaã, Bragantino e Castanhal

Grupo B: Clube do Remo, Cametá, Caeté e Santa Rosa

Grupo C: Paysandu, São Francisco, Tapajós e Tuna

Em 2023, o Águia de Marabá se sagrou campeão paraense pela primeira vez na história. Na final, o Azulão venceu o Remo, em casa, por 1 a 0 e foi derrotado, no Baenão, por 2 a 1. Na disputa de pênaltis, o time do sudeste do Pará conquistou o título.