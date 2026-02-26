Stuttgart x Celtic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa Stuttgart e Celtic jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 26.02.26 13h45 Stuttgart venceu a partida de ida contra o Celtic por 4 a 1 (Facebook/ @VfB) Stuttgart x Celtic disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta dos playoffs da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), na MHP Arena, em Estugarda, Alemanha. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Stuttgart x Celtic ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Stuttgart terminou em 11° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Celtic ficou em 21° lugar e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Stuttgart por 4 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Recopa Sulamericana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Europa League e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira Stuttgart x Celtic: prováveis escalações Celtic: Kasper Schmeichel, Julián Araujo, Liam Scales, Auston Trusty, Kieran Tierney, Alex Oxlade-Chamberlain, Callum McGregor, Yang Hyun-jun, Benjamin Nygren, Sebastian Tounekti, Tomás Cvancara. Técnico: Martin O’Neill. Stuttgart: Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt, Chema Andrés, Angelo Stiller, Tiago Tomás, Bilal El Khannouss, Chris Fuhrich, Ermedin Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness. FICHA TÉCNICA Stuttgart x Celtic Europa League - Liga Europa Local: MHP Arena, em Estugarda, Alemanha Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Celtic Stuttgart LIga Europa Europa League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Tolima x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Libertadores Tolima e Deportivo Táchira jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pelo Brasileirão Santos e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 26.02.26 18h00 Copa Libertadores da América Guaraní x Juventud: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Libertadores Guaraní-PAR e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 26.02.26 18h00 Recopa Sulamericana Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (26/02) Flamengo e Lanús jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo 26.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34