Stuttgart x Celtic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/02) pela Liga Europa

Stuttgart x Celtic disputam hoje, quinta-feira (26/02), a volta dos playoffs da Liga Europa. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), na MHP Arena, em Estugarda, Alemanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Stuttgart x Celtic ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Stuttgart terminou em 11° lugar com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Celtic ficou em 21° lugar e acumulou 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 15 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Stuttgart por 4 a 1.

VEJA MAIS

Stuttgart x Celtic: prováveis escalações

Celtic: Kasper Schmeichel, Julián Araujo, Liam Scales, Auston Trusty, Kieran Tierney, Alex Oxlade-Chamberlain, Callum McGregor, Yang Hyun-jun, Benjamin Nygren, Sebastian Tounekti, Tomás Cvancara. Técnico: Martin O’Neill.

Stuttgart: Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Max Mittelstadt, Chema Andrés, Angelo Stiller, Tiago Tomás, Bilal El Khannouss, Chris Fuhrich, Ermedin Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

FICHA TÉCNICA

Stuttgart x Celtic

Europa League - Liga Europa

Local: MHP Arena, em Estugarda, Alemanha

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, 14h45