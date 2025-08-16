Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.08.25 17h30 São Paulo já soma 19 pontos a mais que o Sport Recife (Paulo Paiva/ Sport Recife) Sport Recife x São Paulo disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport Recife x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Sport Recife soma no Brasileirão apenas 9 pontos, 1 vitória, 6 empates, 10 derrotas, 10 gols marcados e 25 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o São Paulo acumula na competição um total de 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 22 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias pelo campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Vitória e Juventude jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Sport Recife x São Paulo: prováveis escalações Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista. São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. FICHA TÉCNICA Sport Recife x São Paulo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 jogos de hoje Sport Recife São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37