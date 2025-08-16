Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão

Sport Recife x São Paulo disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sport Recife x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport Recife soma no Brasileirão apenas 9 pontos, 1 vitória, 6 empates, 10 derrotas, 10 gols marcados e 25 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o São Paulo acumula na competição um total de 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 22 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias pelo campeonato.

Sport Recife x São Paulo: prováveis escalações

Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA

Sport Recife x São Paulo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE)

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 18h30