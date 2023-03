Sevilla comunica demissão do técnico Jorge Sampaoli

O Sevilla anunciou nesta terça-feira (21), a saída do técnico Jorge Sampaoli. O argentino de 63 anos estava no time espanhol desde outubro de 2022 e sua demissão já era esperada diante dos últimos resultados dos jogos e problemas de relacionamento com o elenco.

No domingo (19), o clube perdeu para o Getafe por 2 a 0 na última rodada da La Liga, colocando o time à beira do rebaixamento. Segundo o jornal espanhol ‘Marca’, Sampaoli havia perdido o apoio após uma campanha ruim junto com o conselho executivo que comanda o time. Não obstante, o clima pesado no vestiário e rompimento dos atletas com o técnico teriam contribuído para a decisão.

“O Sevilla FC rescindiu o contrato com o seu treinador, Jorge Sampaoli, após a derrota da equipe em Getafe, que voltou a colocar a equipe à beira do rebaixamento. O fato de a equipe não ter conseguido sair das posições mais baixas da tabela desde sua incorporação como técnico e a imagem oferecida nas últimas partidas da equipes levaram o clube a tomar essa decisão, em busca de uma reação”, diz a nota.

O comunicado também agradeceu a Sampaoli pelos serviços prestados e o desejou boa sorte no futuro. Ainda nesta terça-feira (21), o clube anunciou o espanhol José Luis Mendilibar, de 62 anos, como novo treinador.

Na La Liga, o time está na 14° colocação, com 28 pontos e continua lutando contra o rebaixamento. Mais 12 jogos ainda serão disputados até o fim da competição.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)