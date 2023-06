Série D: fora de casa, Tuna quer se manter no topo do Grupo A1 em partida contra o São Raimundo-RR

A Tuna Luso enfrenta o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira (7), às 20h, fora de casa, no estádio Canarinho, em Boa Vista. A partida é válida pela 6ª rodada do Brasileirão Série D, e pode levar mudanças à tabela do Grupo A1.

Atualmente, a Tuna ocupa da terceira posição da tabela, com oito pontos, enquanto o São Raimundo-RR está na quinta posição, com apenas um ponto a menos que a Lusa. No entanto, os dois times chegam para a partida em momentos bem diferentes no campeonato.



Tuna em busca do topo

Se superando na Série D, a Tuna tem vivido bons momentos na competição. Com apenas uma derrota, que aconteceu no primeiro jogo do Brasileirão contra o Trem-AP, duas vitórias e dois empates, a Águia do Souza está se mantendo em uma boa campanha após a chegada do técnico Júlio César Nunes.

Com um time de contratados antes do começo do Brasileiro, o técnico tem feito um bom trabalho em agregar os jogadores recém chegados. No último jogo da competição, contra o campeão paraense Águia de Marabá, a Lusa conseguiu manter um bom ritmo de jogo e, apesar de não ter conseguido finalizar e ter terminado a partida em um empate por 1 a 1, a equipe do Souza mostrou que segue firme no objetivo de alcançar o topo da tabela.

Mundão também quer subir

O São Raimundo-RR, chega para a partida baqueado pela derrota recente para o Nacional-AM, por 3 a 0. O campeão roraimense 2023, está ocupando a quinta posição do Grupo A1, e quer os dois pontos para ter a chance de ficar entre os três primeiros colocados da chave. No entanto, mesmo com a vitória, o time pode ser ultrapassado pelo Humaitá-AC, que joga somente na quinta-feira (8), contra o Princesa-AM.



Ficha técnica

São Raimundo-RR x Tuna Luso

Data: quarta-feira (7)

Hora: 20h

Local: estádio Canarinho, em Boa Vista

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira

Árbitros assistentes: Marcio Duarte dos Santos e Alex Sandro Quadros Thome

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leao

Analista de campo: Rafael Carvalho da Silva