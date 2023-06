No confronto das Águias, Tuna x Águia de Marabá empatam pela Série D do Brasileirão

A Série D do Campeonato Brasileiro teve nesse domingo (4), o confronto das Águias, no Estádio Francisco Vasques, em Belém. Tuna Luso Brasileira x Águia de Marabá empataram sem gols, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Em um jogo morno, sem muitas chances para as duas equipes, Tuna x Águia de Marabá ficaram no empate. Jogando em casa, a Tuna teve mais volume de jogo, foi um time mais ousado e procurou mais o ataque, mas não conseguiu finalizar bem. O Águia ainda “curtindo” o título do Parazão, jogou nos contra-ataques, e levava perigo nas bolas paradas.

Com o resultado o Águia somou mais um ponto e cegou aos 10 na classificação, mas pode perder a liderança, caso o Nacional-AM vença o São Raimundo-RR, em Manaus (AM). Já a Tuna está na terceira posição com oito pontos, mas pode perde a posição, caso o São Raimundo-RR empate com o Nacional-AM.

O próximo compromisso da Tuna na Série D será contra o São Raimundo-RR, fora de casa, na quarta-feira (7), às 20h, no Estádio Canarinho. Já o Águia recebe o Nacional-AM, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA), às 20.