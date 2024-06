Série D: Cametá visita o River-PI em busca de vitória para sair da vice-lanterna da competição

O Cametá visita neste sábado (01/6) o River-PI, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida rola a partir das 17h no Estádio Albertão, em Teresina (PI), e marca a estreia do novo técnico do Mapará, Rodrigo Reis, que chega para reacender a esperança do time que está na vice-lanterna do Grupo A2 da competição.

A equipe paraense chega para a partida após ter sido derrotada no último final de semana, pelo Maranhão, por 2 a 0. Após o resultado negativo, que deixou o Mapará com somente quatro pontos na tabela - à frente apenas do conterrâneo Águia de Marabá, que tem três pontos -, o então técnico Júnior Amorim foi demitido.

Agora a equipe espera uma vitória para reverter o cenário desfavorável, para tentar conquistar uma vaga na segunda fase da competição.

River-PI

O rival do Cametá chega para a partida embalado após uma vitória por 5 a 0, contra o Tocantinópolis-TO, na 5ª rodada. Com a partida em casa, espera-se que o cenário favorável conte para que o time conquiste mais três pontos que podem levá-lo ao topo da tabela.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série D (6ª rodada)

River-PI x Cametá

Data: sábado (01/6)

Hora: 17h

Local: Estádio Albertão, em Teresina (PI)

Árbitro: Jorge Alberto Gomes Knaak

Assistente: Janystony Rabelo de Melo e Francisco Railton Araujo Sousa

River-PI: Antonio, Iago Pereira, Vitor Alberto, Felipe Pará, Mingoti, Wesley, Denner, Anderson Kunzel, Leandro, Khevin e Matheus Silva.

Técnico: André Gaspar

Cametá: Pedro Henrique, Magnum, Maycon, Alysson, Jorge, Randerson, Vanderlan, Debu, Herclis, Pedrão e Pedro.

Técnico: Rodrigo Reis.