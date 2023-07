Sergio Ramos no Flamengo? Zagueiro ex-PSG e Real Madrid pode chegar ao Brasil; entenda

De acordo com o jornalista Fernando Czyz, da Rádio D Sports da Argentina, Sergio Ramos, multicampeão com o Real Madrid e considerado um dos maiores zagueiros de sua geração, pode ser contratado pelo Flamengo e encerrar sua carreira no futebol no time brasileiro. Segundo informações da rádio, o Flamengo está trabalhando discretamente nos bastidores.

VEJA MAIS

Aos 37 anos, Sergio Ramos está atualmente sem clube e poderia chegar ao Flamengo sem custos de transferência, embora seus salários estejam bem acima dos padrões brasileiros. Caso a negociação se concretize, este contrato muito provavelmente marcaria o encerramento da carreira profissional do lendário espanhol como jogador.

Embora ainda não tenha havido uma proposta oficial, o Rubro-Negro demonstrou confiança em sua capacidade de concluir o negócio. A última experiência de Sergio Ramos foi no Paris Saint-Germain, onde passou dois anos, mas não deixou uma marca muito significativa no time ao lado de Messi, Neymar e Mbappé.

No entanto, sua passagem pelo clube francês foi prejudicada por graves problemas físicos, que limitaram sua participação em campo na primeira temporada, com apenas 13 partidas disputadas. No último ano (2022/2023), Ramos apresentou um desempenho consideravelmente melhor, acumulando 45 jogos, quatro gols e uma assistência.