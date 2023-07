Reinier, ex-Flamengo, treina com o Real Madrid e aguarda novo empréstimo

O meia Reinier, ex-Flamengo, voltou a participar dos treinos do Real Madrid no início da semana, desde então está presente nas atividades da equipe merengue no CT em Valdebebas, na Espanha. No entanto, a imprensa espanhola já afirma que o brasileiro já está com os dias contados no time, pois deve ser emprestado novamente para o Girona.

Segundo o jornal espanhol “As”, o Real Madrid não vê em Reinier o rendimento necessário para permanecer no elenco, a saída será emprestá-lo mais uma vez na temporada 2023/2024, algo já visto como certo em Madri. O contrato do jogador com o clube vai até 2026.

Em 2022 e 2023, o meia brasileiro sofreu com lesões, e agora quer mais uma chance no Girona para ter espaço e tempo em campo. Na última atuação pela equipe catalã, ele atuou em 18 jogos, sendo titular em apenas cinco, e marcou apenas dois gols. No último Campeonato Espanhol, o Girona terminou na 10ª posição.

Reinier chegou ao Real Madrid em 2020, vendido pelo Flamengo por 30 milhões de euros (o equivalente a mais de 161 milhões de reais), mas nunca chegou a jogar pela equipe principal merengue, apenas pelo Castilla, equipe secundária do clube.

Ele chegou a jogar por duas temporadas emprestado ao Borussia Dortmund, mas não vingou. Em dois anos, atuou em 29 jogos e fez um gol. Em entrevista, após ir ao Girona, Reinier afirmou que teve “dois anos perdidos” na Alemanha.