Arda Güler é oficialmente apresentado como novo contratado do Real Madrid

Nesta sexta-feira (7), o meia Arda Güler foi oficialmente apresentado como novo reforço do Real Madrid. A jovem promessa turca de apenas 18 anos participou do evento tradicional realizado no estádio Santiago Bernabéu, sendo acompanhado pelo presidente Florentino Pérez. Durante a cerimônia, Güler posou para fotos vestindo a camisa do clube e fez sua primeira declaração como jogador do time espanhol.

Ele fez agradecimentos e compartilhou um desejo como novo contratado do time. "Obrigado à minha família, às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e ao clube. Também quero ser uma lenda do Real Madrid", disse o meia que usará a camisa número 24.

A contratação de Güler foi anunciada na última quinta-feira (6), com o jogador assinando um contrato de seis temporadas com o time madrilenho. Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,8 milhões) para ter o jogador na equipe.

Na temporada passada, sob o comando do técnico Jorge Jesus, Güler brilhou no Fenerbahçe, marcando seis gols e fornecendo sete assistências em 35 partidas disputadas. Ele também acumula quatro jogos e um gol pela seleção turca. O jovem talento chegou a despertar interesse do rival Barcelona.

Güler se torna a quarta contratação do Real Madrid nesta janela de transferências, juntando-se ao lateral-esquerdo Fran García, ex-Rayo Vallecano, ao meia Bellingham, ex-Borussia Dortmund, e ao atacante Joselu, ex-Espanyol. Além disso, Brahim Díaz também retornou ao clube após um período de empréstimo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)