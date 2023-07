Enquete aponta espanhol como favorito para substituir Ancelotti no Real Madrid

Após a confirmação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira, o futuro do Real Madrid é incerto e até o momento, Xabi Alonso é um dos principais nomes para substituir o italiano no clube merengue.

O principal jornal esportivo da Espanha, ‘Marca’, realizou uma enquete que aponta o ex-jogador Xabi Alonso como favorito entre os torcedores para assumir o comando do Real Madrid na ausência de Ancelotti. A CBF afirma que o treinador italiano assumirá a seleção brasileira após o fim do contrato com o clube merengue, em julho de 2024.

Além do espanhol, a votação inclui Zinedine Zidane, ex-jogador e técnico do próprio Real e que, segundo rumores, é o preferido do presidente Florentino Pérez. Outros nomes influentes no time também aparecem na lista como Arbeloa, que comanda o sub-19 merengue, e o ídolo Raúl, técnico do Castilla (time B do Real Madrid).

Xabi Alonso, de 41 anos, iniciou como treinador nas categorias de base do clube merengue em 2018. No ano seguinte, começou a atuar no Real Sociedad B até 2022, quando assumiu o Bayer Leverkusen.

Alonso se destacou no clube alemão ao tirar o time da zona de rebaixamento e conseguir uma vaga na Liga Europa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)