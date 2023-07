CBF oficializa Fernando Diniz como treinador interino da Seleção e anuncia Ancelotti na Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a contratação do técnico Fernando Diniz como novo treinador interino da Seleção Brasileira. O anúncio foi feito na tarde desta terça (4), por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

O treinador do Fluminense esteve presente na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, para finalizar os detalhes com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. A intenção é aguardar a disponibilidade do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para assumir o comando até a Copa do Mundo de 2026, assim que encerrar seu vínculo com o clube espanhol, válido até junho de 2024.

"Ele vai comandar a Seleção com total autonomia", afirmou Ednaldo, que também confirmou a apresentação de Diniz nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília).

O presidente também assegurou que Carlo Ancelotti estará à frente da Seleção na Copa América.

"Fernando Diniz foi escolhido devido ao seu trabalho inovador, começando com o Audax e passando por outros clubes com a mesma filosofia e método. A renovação que ele trouxe para as táticas foi muito apreciada. Sua proposta de jogo é quase semelhante à do treinador que assumirá na Copa América, Ancelotti", explicou Ednaldo.

Fernando Diniz falou pela primeira vez como técnico interino da Seleção:

"É um sonho para qualquer pessoa, uma grande honra e orgulho poder servir à Seleção. É uma convocação especial, principalmente da maneira como aconteceu. Foi um trabalho conjunto entre a CBF e o Fluminense, e tenho convicção de que temos tudo para fazer dar certo e levar isso adiante", afirmou Diniz.

O acordo negociado é que Fernando Diniz concilie seu trabalho no Fluminense e se apresente nas datas FIFA para comandar a Seleção. A CBF entrou em contato com o clube para tratar da liberação, mas a resposta foi que isso só ocorrerá mediante o pagamento de uma multa.