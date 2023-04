Reinier, ex-flamengo, tem participação criticada na Espanha

Pela manhã desta terça-feira, o jornal espanhol “As”, destacou o momento conturbado que Reinier, revelado pelo Flamengo, está passando por um momento conturbado na Espanha. Na capa do jornal, a situação do atacante do Girona é vista “desmoronando”. O ex-meia do Flamengo pertence ao Real Madrid e está emprestado para o Girona, onde coleciona apenas 11 jogos e um gol na atual temporada.

Após o destaque no time rubro-negro, o jogador foi contratado pelo Real Madrid em 2019 e até o momento não conseguiu corresponder às expectativas do clube catalão. Além do Girona, Reinier também foi emprestado ao Borussia Dortmund e não fez mais de 20 gols em quatro temporadas.

Ao entrar no Girona pela metade de 2022, o atacante teve um bom rendimento no início, marcando um gol em sua quarta partida e sendo titular da equipe. Entretanto, acabou perdendo a posição devido à problemas físicos e uma recente expulsão do banco de reservas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)