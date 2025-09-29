Capa Jornal Amazônia
São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Brasileirão

São Paulo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

São Paulo soma 7 pontos a mais que o Ceará no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

São Paulo x Ceará disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir São Paulo x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o São Paulo ocupa a 7° posição com 9 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

São Paulo x Ceará: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Ceará
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 20h

