São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/09) pelo Brasileirão São Paulo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 29.09.25 19h00 São Paulo soma 7 pontos a mais que o Ceará no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) São Paulo x Ceará disputam hoje, segunda-feira (29/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Ceará é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o São Paulo ocupa a 7° posição com 9 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira São Paulo x Ceará: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA São Paulo x Ceará Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 29 de setembro de 2025, 20h