São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 19.01.26 20h00 Nas oitavas de final, o Botafogo venceu o Itaquá e o São Paulo superou o RB Bragantino (Henrique Lima/ Botafogo FR) São Paulo x Botafogo disputam hoje, segunda-feira (19/01), as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas etapas passadas, o Botafogo venceu o Águia de Marabá por 1 a 0, superou a Estrela de Março por esse mesmo placar, goleou o Taubaté por 5 a 0, venceu o São José por 3 a 0, superou o Juventude por 4 a 1 e venceu o Itaquá nos pênaltis. Já o São Paulo FC registrou vitórias de 2 a 0 sobre o Maruinense e o Independente, de 6 a 1 contra o Real Socce, de 2 a 0 sobre a Portuguesa, de 5 a 1 contra o Operário Ferroviário e de 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira São Paulo x Botafogo: prováveis escalações São Paulo: João Pedro, Isac Silva, Felipe Oliveira, Igor Felisberto, Luis Osorio, Pedro Bezerra, Kaio Santos, Pedro Ferreira , Gustavo Santana, Matheus Menezes, Tetê. Técnico: Allan Barcellos. Botafogo: Ryan Luca; Gabriel Felipe, Danillo (Kauã Branco), Justino (Bruno França) e Gabriel Abdias (Kauã Cruz); Bernardo Valim (Gustavo Pereira), Lucas Camilo e Caio Valle; Kauan Toledo, Arthur Izaque e Felipe Januário. Técnico: Rodrigo Aragonez. FICHA TÉCNICA São Paulo x Botafogo Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba (SP) Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 18h30