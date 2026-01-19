São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha

São Paulo x Botafogo disputam hoje, segunda-feira (19/01), as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas, o Botafogo venceu o Águia de Marabá por 1 a 0, superou a Estrela de Março por esse mesmo placar, goleou o Taubaté por 5 a 0, venceu o São José por 3 a 0, superou o Juventude por 4 a 1 e venceu o Itaquá nos pênaltis.

Já o São Paulo FC registrou vitórias de 2 a 0 sobre o Maruinense e o Independente, de 6 a 1 contra o Real Socce, de 2 a 0 sobre a Portuguesa, de 5 a 1 contra o Operário Ferroviário e de 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino.

São Paulo x Botafogo: prováveis escalações

São Paulo: João Pedro, Isac Silva, Felipe Oliveira, Igor Felisberto, Luis Osorio, Pedro Bezerra, Kaio Santos, Pedro Ferreira , Gustavo Santana, Matheus Menezes, Tetê. Técnico: Allan Barcellos.

Botafogo: Ryan Luca; Gabriel Felipe, Danillo (Kauã Branco), Justino (Bruno França) e Gabriel Abdias (Kauã Cruz); Bernardo Valim (Gustavo Pereira), Lucas Camilo e Caio Valle; Kauan Toledo, Arthur Izaque e Felipe Januário. Técnico: Rodrigo Aragonez.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Botafogo

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Walter Ribeiro, Sorocaba (SP)

Data/Horário: 19 de janeiro de 2026, 18h30