São Paulo fecha com Lucas Moura após 11 anos fora do clube; anúncio será em breve

O São Paulo oficializou nesta terça-feira (01/08) o retorno do atacante Lucas Moura, que estava sem clube desde sua saída do Tottenham, da Inglaterra, em abril. O acordo firmado entre as partes tem validade até o final de 2023.

VEJA MAIS

Lucas, formado nas categorias de base do São Paulo, é uma das maiores revelações do clube no século XXI. Sua transferência para o PSG aconteceu em 2012, mas antes de partir, o talentoso jogador teve a oportunidade de se despedir sendo campeão da Copa Sul-Americana.

Na Europa, apesar de alguns momentos de sucesso, sua trajetória não atingiu o nível esperado. Um dos pontos altos de sua passagem pelo futebol europeu foi na semifinal da Liga dos Campeões, contra o Ajax, quando marcou três gols e conduziu o Tottenham à final, posteriormente vencida pelo Liverpool.

Durante os últimos anos, o São Paulo manteve contato constante com Lucas, que sempre deixou claro seu desejo de retornar ao clube onde se tornou conhecido. Mesmo após ser dispensado pelo Tottenham, o jogador priorizou propostas de outros clubes europeus, considerando o desejo da família de permanecer no continente. No entanto, nenhuma dessas oportunidades o seduziu, abrindo caminho para o retorno ao São Paulo, que sempre manteve as portas abertas para o seu ídolo.

Lucas Moura deverá iniciar os treinamentos no CT da Barra Funda já nesta quarta-feira. Entretanto, devido ao período inativo, ainda não é possível precisar quando ele estará apto para estrear em partidas oficiais. O clube está empenhado em prepará-lo o mais rápido possível, juntamente com o recém-chegado James Rodríguez, visando o confronto contra o Corinthians, marcado para o dia 16 de agosto no Morumbi, válido pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Caso o São Paulo avance para as quartas de final da Copa Sul-Americana, tanto Lucas Moura quanto James Rodríguez poderão ser inscritos na competição.

Trajetória

Com 30 anos, Lucas Moura deu os primeiros passos no futebol na escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca, razão pela qual chegou ao time profissional do São Paulo utilizando o nome Marcelinho em sua camisa. No entanto, posteriormente, ele optou por adotar sua nomenclatura de batismo. Durante sua primeira passagem pelo Tricolor, o atacante disputou 128 jogos e marcou 33 gols. Agora, sua volta ao clube é recebida com entusiasmo pelos torcedores, que esperam reviver grandes momentos com o talento do jogador em campo.