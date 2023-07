Alexandre Pato pode quebrar tabu pessoal na estreia pelo São Paulo; jogo será no domingo (9)

O atacante brasileiro Alexandre Pato pode quebrar um tabu pessoal ao estrear pela terceira vez usando a camisa do São Paulo. O jogador marcou em oito de suas 10 partidas de estreia na carreira, seja em clubes ou jogando pela seleção brasileira. As únicas partidas de estreia em que o jogador não balançou as redes foram justamente no Tricolor paulista, em 2014 e em 2019.

A terceira estreia de Pato com a camisa do São Paulo está prevista para acontecer no próximo domingo, 9 de julho, quando o Tricolor vai enfrentar o RB Bragantino. O clube vem de uma sequência de resultados positivos: classificação direta para as quartas de final da Copa Sul-Americana, vitória por 1 a 0 contra o Fluminense e vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, também por 1 a 0, contra o Palmeiras.

Alexandre Pato tem 33 anos e já passou por grandes clubes e pela seleção brasileira. Em todas as estreias, o jogador marcou pelo menos um gol. O jogador já defendeu as camisas do Internacional, Milan, Corinthians, Chelsea, Villarreal, Quanjian (China) e Orlando (Estados Unidos).

Tem 37 partidas com a seleção brasileira, marcando 12 gols. Sua melhor fase foi quando jogou pelo Milan, onde fez 63 gols em 150 partidas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)