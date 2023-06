Ex-Milan, atacante Alexandre Pato namorou com filha de Silvio Berlusconi; relembre

O atacante brasileiro Alexandre Pato, recém-contratado pelo São Paulo, foi alvo dos holofotes há alguns anos devido ao seu relacionamento com Barbara Berlusconi, filha do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que morreu nesta segunda-feira (12) aos 86 anos. O romance gerou grande repercussão tanto na mídia esportiva quanto na sociedade em geral do Brasil e da Itália.

Os dois começaram a namorar em 2011, quando o jogador ainda atuava pelo Milan, clube que era de propriedade da família Berlusconi. Na época, o relacionamento ganhou bastante atenção da imprensa, já que unia um jogador de futebol famoso a uma das herdeiras de um dos magnatas mais influentes da Itália. Ela foi o primeiro filho dos três que Berlusconi teve com a atriz Veronica Lario.

O namoro, porém, durou pouco: cerca de dois anos. De acordo com Alexandre Pato, em postagem nas redes sociais, um dos motivos para término foi a distância entre o casal quando o atacante se transferiu para o Corinthians, no Brasil, enquanto Barbara seguiu morando na Itália, próxima dos negócios do pai.

A trajetória de Alexandre Pato

Alexandre Pato, de 32 anos, despontou para o futebol mundial como uma jovem promessa do Internacional, no Brasil, e logo chamou a atenção de clubes europeus. Em 2007, foi contratado pelo Milan, onde viveu seus melhores momentos, conquistando títulos importantes e se destacando como um dos atacantes mais talentosos de sua geração. Pato também teve passagens por clubes como Corinthians, Chelsea e São Paulo, antes de se aventurar em ligas asiáticas.

A influência da família Berlusconi

A família Berlusconi é uma das mais influentes e conhecidas da Itália, com Silvio Berlusconi sendo um importante empresário e político do país. A relação entre Pato e Barbara Berlusconi trouxe ainda mais visibilidade para o jogador brasileiro, já que o Milan era considerado uma das equipes mais poderosas e populares da Europa na época. Essa ligação com a família Berlusconi contribuiu para a exposição midiática de Pato tanto dentro quanto fora dos campos.

Vida pessoal em destaque e queda de rendimento

Além do aspecto profissional, o relacionamento de Alexandre Pato com Barbara Berlusconi também levantou questões sobre a vida pessoal do jogador. A mídia frequentemente acompanhava os passos do casal e divulgaba fotos e informações sobre viagens, eventos sociais e momentos de intimidade compartilhados por eles. Isso gera grande interesse e curiosidade entre os fãs de futebol e seguidores das notícias de celebridades.

Coincidência ou não, o rendimento do atacante dentro de campo não foi o mesmo depois do relacionamento. Antes de assumir o namoro, o atacante tinha entrado em campo 93 vezes e marcado 41 gols, ou seja, média de 1,4 por partida. Depois, a média caiu praticamente pela metade: foram 23 gols em 76 jogos, média de 0,76 por partida.