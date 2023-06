Silvio Berlusconi morreu: técnicos, jogadores e clubes se despedem do cartola intaliano

Nesta segunda-feira (12), o político e empresário italiano Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos. Ex-presidente do Milan e atual dirigente do Monza, ele estava internado devido a complicações causadas ela leucemia e uma infecção pulmonar.

Berlusconi tinha uma conexão profunda com o futebol. Após adquirir o Monza em 2018, ele foi fundamental na ascensão do clube, levando-o da terceira divisão para a elite italiana. No entanto, seu maior sucesso foi à frente do Milan.

Durante seus 31 anos como presidente, Berlusconi resgatou o clube Rossonero da falência e o transformou em uma potência mundial, conquistando 29 títulos, com destaque para as cinco vitórias na Liga dos Campeões.

Clubes, técnicos e jogadores se despedem de Berlusconi:

O anúncio da morte de Berlusconi, como esperando, gerou grande repercussão no mundo do futebol. Confira a seguir:

Milan

“O AC Milan, profundamente consternado, lamenta o falecimento do inesquecível Silvio Berlusconi e abraça calorosamente sua família, colaboradores e amigos mais próximos. Amanhã vamos sonhar com outros objetivos, vamos inventar outros desafios, vamos em busca de outras vitórias. Que valem a pena realizar o que há de bom, forte e verdadeiro em nós, em todos nós que tivemos esta aventura de entrelaçar nossas vidas com um sonho chamado Milan. Obrigado Presidente, sempre conosco".

Monza

“Adriano Galliani e todo o AC Monza lamentam a perda de Silvio Berlusconi: “Um vazio que nunca poderá ser preenchido, para sempre conosco. Obrigado por tudo Presidente”.”

Ronaldo Fenômeno

O ex-atacante Ronaldo Nazário, atual presidente do Cruzeiro, jogou no Milan entre 2006 e 2008. Ele postou no Instagram uma foto com o ex-dirigente.

Ronaldo postou uma foto com a legenda RIP, que em ingles significa 'descanse em paz' (Reprodução/Instagram/@ronaldo)

Carlo Ancelotti

O atual técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti foi jogador e treinador do Milan. Foi com ele que Berlusconi conquistou os principais títulos como dirigente Rossonero.

“A tristeza de hoje não apaga os momentos felizes que passamos juntos. Fica uma gratidão infinita ao presidente, mas sobretudo a um homem irónico, leal, inteligente, sincero, fundamental na minha aventura como jogador de futebol primeiro, e depois como treinador. Obrigado Presidente.”

Real Madrid

“O Real Madrid C.F., seu Presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente a morte de Silvio Berlusconi, lendário presidente do AC Milan entre 1986 e 2017 e atual presidente do AC Monza.

O Real Madrid gostaria de expressar suas condolências à sua família e entes queridos, e aos torcedores do futebol italiano, especialmente os do AC Milan e do AC Monza.

Durante sua presidência, o AC Milan viveu um dos momentos de maior sucesso de sua história, conquistando 5 Copas da Europa, 3 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas da Europa, 8 títulos da Serie A, 1 Copa da Itália e 7 Supercopas da Itália.

Silvio Berlusconi, falecido aos 86 anos, foi primeiro-ministro da Itália entre 1994 e 1995, entre 2001 e 2006 e entre 2008 e 2011. Descanse em paz.”

Paolo Maldini, ex-jogador

"Um gênio, visionário e sonhador nos deixa, mas acima de tudo um amigo que mudou a história da nossa Itália. Obrigado por tudo presidente, fez todos nós torcedores do Milan vivermos um sonho de mais de 30 anos, ninguém nunca será como você"