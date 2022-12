Presidente promete aos jogadores 'ônibus com prostitutas' caso Monza vença Milan ou Juventus

O político Silvio Berlusconi, ex-presidente do Milan e atual mandatário do Monza, clube da primeira divisão da Itália, revelou um método inusitado para incentivar os jogadores no próximo ano. Ele prometeu aos atletas do Monza um "ônibus cheio de prostitutas" caso a equipa vença o Milan ou a Juventus pelo Campeonato Italiano.

"Encontramos um bom treinador, amigo, capaz de estimular nossos rapazes. Também dou uma motivação extra aos jogadores e digo-lhes que se vencermos o Milan, a Juve... um desses grandes clubes grandes, mandarei um ônibus cheio de prostitutas para o vestiário", disse Silvio Berlusconi.

O Monza disputa a Série A do Campeonato Italiano pela primeira vez na atual temporada. Sob o comando de Silvio Berlusconi, a equipe conseguiu o acesso após vencer os playoffs da segunda divisão em 2021/22. Na atual edição do Calcio, a equipe ocupa a 14ª posição, com 16 pontos até aqui.