Milan lamenta a morte de Silvio Berlusconi: 'Obrigado, presidente. Sempre conosco'

O AC Milan realizou uma publicação no Twitter, na manhã desta segunda-feira (12), lamentando a morte do ex-primeiro ministro Silvio Berlusconi, e presidente de maior sucesso do clube.

Na postagem, o Milan se diz profundamente triste pela partida de Berlusconi e se solidariza com a dor da família. “Obrigado, Sr. Presidente. Sempre conosco", escreveu o clube. Confira abaixo:

“Amanhã vamos sonhar com novas ambições, criar novos desafios e buscar novas vitórias. Que representará o bem, o forte e o verdadeiro que está dentro de nós, em todos nós que compartilhamos essa aventura de unir nossas vidas a um sonho chamado Milan”, dizia um trecho da publicação.