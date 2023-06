Silvio Berlusconi morreu: ex-primeiro-ministro da Itália e presidente do Milan tinha 86 anos

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu aos 86 anos na manhã desta segunda-feira (12). A notícia foi confirmada à agência Reuters por duas fontes próximas a ele. O político estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado da esposa e dos filhos. No dia 9 de junho, ele foi internado para realizar exames de rotina, mas o estado de saúde acabou piorando.

Silvio Berlusconi morreu de quê?

Berlusconi foi diagnosticado com leucemia, e nos últimos meses, lutava também contra um quadro de infecção pulmonar. No dia 5 de abril, ele foi hospitalizado para tratar do momento e permaneceu no hospital por mais de um mês.

A fortuna do ex-primeiro-ministro é avaliada em quase R$ 34 bilhões de reais, segundo a última atualização do ranking de bilionários da Forbes. Berlusconi também foi dono do AC Milan, time de futebol italiano.