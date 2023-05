Falta de sinal no CT do São Paulo adia apresentação do atacante Alexandre Pato

O atacante Alexandre Pato, recém-contratado pelo São Paulo, teve a apresentação oficial no clube adiada por conta do furto de cabeamento ocorrido na região da Barra Funda, onde se localiza o centro de treinamento do time. O incidente resultou na falta de sinal de telefone e internet, o que impossibilitaria o atendimento adequado à imprensa. A coletiva de imprensa, que estava programada para ocorrer nesta segunda-feira (29/5), foi remarcada para as 13 horas de terça-feira.

O clube emitiu um comunicado explicando a situação: "Devido ao furto de cabeamento na região, o Centro de Treinamento da Barra Funda e as áreas próximas estão sem sinal de TV, telefone e internet nesta segunda-feira. Para garantir um atendimento apropriado à imprensa, a apresentação do atacante Alexandre Pato foi transferida para terça-feira, às 13 horas, contando que os serviços tenham sido restabelecidos. Enviaremos uma confirmação assim que os sinais retornarem."

Alexandre Pato, cuja contratação foi anunciada na última sexta-feira, está prestes a iniciar sua terceira passagem pelo São Paulo. Nos últimos quatro meses, ele utilizou as instalações do CT da Barra Funda para se recuperar de uma lesão grave no joelho. O atacante assinou um contrato válido até dezembro de 2023, que inclui cláusulas de produtividade e a possibilidade de renovação.

Vale ressaltar que, por não ter vínculo com nenhum clube desde dezembro do ano passado, o jogador de 33 anos não precisa aguardar a janela de transferências de julho para ser registrado e participar de competições. Portanto, é possível que ele faça sua estreia nos próximos dias. Pato encerrou sua passagem pelo Orlando City, dos Estados Unidos, após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em setembro. Em fevereiro, retornou ao Brasil, e o São Paulo abriu as portas para sua recuperação.