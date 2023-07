No aeroporto, James Rodríguez é recebido com festa pela torcida do São Paulo

Anunciado como novo meia do São Paulo, James Rodríguez desembarcou no aeroporto de Congonhas e foi recepcionado com festa pela torcida do tricolor na saída do saguão de desembarque. Após a descida do avião, o atleta encontrou Julio Casares, que o aguardava ainda na pista e acompanhou o colombiano em meio às comemorações puxadas por cerca de 150 torcedores.

VEJA MAIS

Já era quase fim da noite do último domingo (30) quando James Rodríguez apareceu para receber o carinho da torcida. Além de cânticos e palavras de ordem de apoio ao meia, os torcedores do tricolor aproveitaram para provocar o Corinthians e Renato Augusto, que enfrentam o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil.

O meia foi anunciado pela diretoria do São Paulo no dia 29, após homologação do contrato previsto até o final de junho de 2025. A decisão recebeu grande aprovação dos torcedores nas redes sociais. No currículo, James traz a experiência de quem já atuou no Porto, Monaco, Real Madrid e Bayern de Munique. Agora, pela primeira vez, integrará a equipe de um time brasileiro.

Ainda não há data definida para a apresentação do jogador no time paulista. Por enquanto, Rodríguez passará os próximos dias realizando exames, passando por avaliações e reuniões com a comissão técnica.